Trump, İran’daki protestolar için konuştu: Yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da iki haftadır süren protestolara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İranlılara “protestolara devam etmeleri” çağrısında bulunan Trump, İranlı yetkililerle planlanan görüşmeleri iptal ettiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’daki göstericilere seslenerek, “İranlı vatanseverler, protesto etmeye devam edin, kurumlarınızı ele geçirin” ifadelerini kullandı.

Protestolara müdahale eden güvenlik güçlerine ilişkin konuşan Trump, “katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin” çağrısında bulundu.

Trump, İranlı yetkililerle yapılması planlanan tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu kararın gerekçesini protestolarda yaşanan can kayıpları olarak açıkladı.

“Protestocuların anlamsız şekilde öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettim” diyen Trump'ın paylaşımında en dikkat çeken ifadelerden biri ise “Yardım yolda” sözleri oldu.

Açıklamanın sonunda Trump, “MIGA” ifadesini kullanarak mesajını tamamladı.

ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle İran’a yönelik olası adımları görüşecek.

Masada diplomasiye zaman tanımaktan askeri saldırıya, siber operasyonlardan yeni yaptırımlara kadar geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Washington’da ise her senaryonun beraberinde getireceği riskler ve İran’ın olası misilleme ihtimali tartışılıyor.

Trump’ın ilk kritik kararı, diplomatik temaslara zaman tanıyıp tanımayacağı olacak. ABD’nin dış temsilcisi Steve Witkoff’un hafta sonu İran Dışişleri Bakanı’ndan “uzlaşmacı” mesajlar aldığı belirtiliyor.

Bazı üst düzey yetkililer bu mesajları, İran yönetiminin müzakereye açık olduğunun işareti olarak değerlendirirken, Trump’a anlaşma fırsatını kaçırmaması yönünde çağrıda bulundu. Ancak olası bir anlaşmanın çerçevesinin ne olacağına dair net bir tablo henüz oluşmuş değil.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

ABD yönetimi içinde temaslara ilişkin görüş ayrılıkları dikkat çekiyor.

Bazı yetkililer, Tahran’ın gerçekten masaya dönmek istediğini düşünürken; diğerleri bunun, Trump’ın iki haftayı aşkın süredir dile getirdiği saldırı tehdidini geciktirmeye yönelik bir manevra olabileceği görüşünde.

Trump ise İran’la yürütülebilecek görüşmeleri beklemek zorunda olmadığını daha önce açıkça ifade etti.

SALDIRI KARARI ÇIKARSA HEDEF NERESİ?

Trump’ın askeri seçeneği tercih etmesi halinde, ikinci aşama hedef seçimi olacak. Yetkililerin değerlendirmelerine göre olası bir saldırı, İran’ın nükleer programından geriye kalan unsurları, Tahran’daki hükümet binalarını veya İran güvenlik birimleriyle bağlantılı tesisleri hedef alabilir.

CNN'e konuşan bir ABD’li yetkiliye göre, saldırı kararı alınsa bile operasyonun gerçekleşmesi birkaç günü bulabilir.

Trump’ın doğrudan askeri saldırı yerine daha sınırlı bir adım atması halinde de masada farklı seçenekler bulunuyor. Bunlar arasında siber saldırılar, yeni yaptırımlar ve İran’da internet erişimini güçlendirmeye yönelik girişimler yer alıyor.

MİSİLLEME VE BÖLGESEL GERİLİM

ABD’li yetkililer, İran içinde yapılacak herhangi bir saldırının bölgede bulunan Amerikan tesislerine yönelik misilleme saldırılarına yol açabileceğini düşünüyor. İranlı yetkililerin de bu ihtimali daha önce açık şekilde dile getirdiği aktarılıyor.

Washington’da ayrıca sert bir hamlenin, İran’da “bayrak etrafında kenetlenme” etkisi yaratarak rejime desteği artırabileceği endişesi de gündemde.

Öte yandan İran’ın daha sınırlı adımlara nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. Yetkililer, hiçbir adım atılmamasının ise Trump’ın tehditlerinin inandırıcılığını zedeleyebileceğini ve Washington’un caydırıcılık mesajını zayıflatabileceğini belirtiyor.