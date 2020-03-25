Bakan Koca açıkladı: 15 yurttaş daha yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 561 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 561 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 59 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 bin 433 oldu.
15 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Bakan Koca, ''Son 24 saatte 5035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59 Toplam hasta sayımız 2433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar'' ifadelerini kullandı.
11 MART'TAN BU YANA 59 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 59 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vaka sayısı 2 bin 433 oldu.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler ve vaka sayısındaki artış:
11 Mart – 1 vaka
13 Mart - 5 vaka
14 Mart - 6 vaka
15 Mart - 18 vaka
16 Mart - 47 vaka
17 Mart – 98 vaka - 1 ölü
18 Mart – 191 vaka - 3 ölü
19 Mart – 359 vaka - 4 ölü
20 Mart - 670 vaka - 9 ölü
21 Mart - 947 vaka - 21 ölü
22 Mart - 1236 vaka - 30 ölü
23 Mart - 1529 vaka - 37 ölü
24 Mart - 1872 vaka - 44 ölü
25 Mart - 2433 vaka - 59 ölü
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