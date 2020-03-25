Bakan Koca açıkladı: 15 yurttaş daha yaşamını yitirdi

25 Mart 2020 Çarşamba, 23:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 561 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 59 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 bin 433 oldu.

15 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakan Koca, ''Son 24 saatte 5035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59 Toplam hasta sayımız 2433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar'' ifadelerini kullandı.

11 MART'TAN BU YANA 59 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 59 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vaka sayısı 2 bin 433 oldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler ve vaka sayısındaki artış:

11 Mart – 1 vaka

13 Mart - 5 vaka

14 Mart - 6 vaka

15 Mart - 18 vaka

16 Mart - 47 vaka

17 Mart – 98 vaka - 1 ölü

18 Mart – 191 vaka - 3 ölü

19 Mart – 359 vaka - 4 ölü

20 Mart - 670 vaka - 9 ölü

21 Mart - 947 vaka - 21 ölü

22 Mart - 1236 vaka - 30 ölü

23 Mart - 1529 vaka - 37 ölü

24 Mart - 1872 vaka - 44 ölü

25 Mart - 2433 vaka - 59 ölü