Bakan Koca açıkladı: Türkiye'deki vaka sayısı 6'ya yükseldi

15 Mart 2020 Pazar, 00:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakasının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Koca, 14 gün kuralına uyulması gerektiğini ısrarla istediklerini belirterek, "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Umre'den yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" dedi.