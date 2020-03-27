Bakan Koca: Toplam can kaybımız 92 oldu

27 Mart 2020 Cuma, 19:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 2 bin 69 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 92 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 5 bin 698 oldu.

Öte yandan Bakan Koca, "42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" dedi.

ÇALIŞMA GÜNLERİ TATİLLER DÜZENE KONMALIDIR

Koca, ''Bugün Bilim Kurulu'muzla en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor'' dedi.

'TOPLUM YAŞAMININ YENİ BİR DÜZENE KAVUŞMASI GEREKİR'

Koca, ''Sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi en önemli konu başlıklarından biri olmuştur. Toplum yaşamının yeni bir düzene kavuşması gerekir. Bizim teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Yayılmaya karşı bu prensip şu önemli noktaya varıyor, virüsün şehirden şehire yayılmasına set çekmek...'' şeklinde konuştu.

'EN ÇOK SOSYAL ORTAMDA BULAŞIYOR'



Koronavirüsün en çok sosyal ortamda bulaşdığı vurgulaya Koca, ''Biz de 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak. Bu hastalık bütün dünyada hayatı değiştirecek yayılma kabiline sağlık. Bu bulaşıcı hastalık, en çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesilince virüsün önü kesiliyor. Hastalığın engellenmesini şartlarını sağlamak zorundayız. Bugün Bilim Kurulumuzda belki de en önemli toplantımızı yaptık. Daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik'' dedi.



