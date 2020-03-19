Bakan Koca: Toplam kaybımız maalesef 4 oldu

19 Mart 2020 Perşembe, 23:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de 85 yaşında bir kadının yaşamını yitirmesiyle birlikte koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e ulaştı. Bakan Koca ayrıca 168 yeni vakanın da olduğunu söyledi. Yeni vakalarla birlikte Türkiye'nin toplam vaka sayısı 359'a ulaştı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168’i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız'' ifadelerini kullandı.