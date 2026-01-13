Sadettin Saran'dan Fenerbahçelilere transfer müjdesi: 'Bugün ya da yarın biter'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli camiaya transfer müjdesi verdi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun iki yıl ev sahipliği yapacak olması nedeniyle düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerle buluşan Saran, transfer müjdesini verdi.

Fenerbahçe Başkanı, "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ERTAN TORUNOĞULLARI TRANSFER İ Ç İN DUBAİ'DE

Sarı-lacivertli kulüpte transfer komitesinde yer alan yönetici Ertan Torunoğulları'nın, Dubai'de transfer görüşmeleri yaptığı aktarıldı.

Torunoğulları'nın Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile kritik bir görüşme yapacağı iddia edildi.