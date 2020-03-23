Bakan Koca: Yaşamını yitirenlerin sayısı 37'e çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 7 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini testi pozitif çıkan 293 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 7 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 293 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.
Bakan Koca, ''Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar'' açıklamasında bulundu.
11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 37 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vakası 1529 oldu.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler ve vaka sayısındaki artış:
11 Mart – 1 vaka
13 Mart - 5 vaka
14 Mart - 6 vaka
15 Mart - 18 vaka
16 Mart - 47 vaka
17 Mart – 98 vaka - 1 ölü
18 Mart – 191 vaka - 3 ölü
19 Mart – 359 vaka - 4 ölü
20 Mart - 670 vaka - 9 ölü
21 Mart - 947 vaka - 21 ölü
22 Mart - 1236 vaka - 30 ölü
23 Mart- 1529 vaka - 37 ölü
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