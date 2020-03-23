Bakan Koca: Yaşamını yitirenlerin sayısı 37'e çıktı

23 Mart 2020 Pazartesi, 23:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 7 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 293 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Bakan Koca, ''Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar'' açıklamasında bulundu.

11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 37 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vakası 1529 oldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler ve vaka sayısındaki artış:

11 Mart – 1 vaka

13 Mart - 5 vaka

14 Mart - 6 vaka

15 Mart - 18 vaka

16 Mart - 47 vaka

17 Mart – 98 vaka - 1 ölü

18 Mart – 191 vaka - 3 ölü

19 Mart – 359 vaka - 4 ölü

20 Mart - 670 vaka - 9 ölü

21 Mart - 947 vaka - 21 ölü

22 Mart - 1236 vaka - 30 ölü

23 Mart- 1529 vaka - 37 ölü