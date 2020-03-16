Bakan Koca: Yeni vaka sayımız 47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada vaka sayısının 47 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca daha önceki 18 koronavirüs vakasına bugün 29 kişinin daha eklendiğini bildirdi. Bugün açıklanan vakalarla birlikte Türkiye'de toplam koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı 47 oldu.
Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
Koca yaptığı açıklamada," Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." dedi.
Video Haberler
- Salgının nedeni evlilik dışı ilişki ve eşcinsellikmiş
- Ünlü sunucu açıkladı: Korona pozitif
- Ünlü sunucu karantinadan böyle seslendi
- Çorum'da bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
- Tutuklu gazeteciler için kampanya: Haberin var mı?
- Salgına yakalananlar için uyardı
- İki şehirde daha umre karantinası
- Karantinaya alınan yurttaşların görüntüsü tepki çekti!
- Dr. Serdar Savaş: Kızımda koronavirüs tespit edildi
- Merkel koronavirüse karşı uyardı!