Bakan Koca'nın koronavirüs tedirginliği canlı yayında kameralara takıldı: "Bana yaklaşma"
Türkiye'deki son koronavirüs gelişmelerini aktarmak üzere canlı yayına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayın sırasında yanına yaklaşan maskeli bir görevliyi uyardı: "Bana yaklaşma"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapmak, vaka ve ölüm sayılarını kamuoyu ile paylaşmak üzere bir kez daha canlı yayına çıktı.
Moralinin oldukça bozuk olduğu görülen ve bir ara ağlamaklı olan Bakan Koca, canlı yayın sırasında yanına gelen bir görevliyi"Bana yaklaşma" diye uyardı.
Bakanın canlı yayına yansıyan bu görüntüsü dakikalar içinde sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.
İşte o anlar
Video Haberler
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım
- Para çekmek için PTT'ye koştular! Uyarıları dinlemediler
- CHP'den 'bağış' yanıtı!
- Zonguldak Belediye Başkanı can kaybını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
- CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı
- ABD'de korkunç görüntüler! Doktorların yardım çığlığı
- Azrail kostümü giyip halkın arasına karıştılar