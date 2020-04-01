Bakan Koca'nın koronavirüs tedirginliği canlı yayında kameralara takıldı: "Bana yaklaşma"

01 Nisan 2020 Çarşamba, 21:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapmak, vaka ve ölüm sayılarını kamuoyu ile paylaşmak üzere bir kez daha canlı yayına çıktı.

Moralinin oldukça bozuk olduğu görülen ve bir ara ağlamaklı olan Bakan Koca, canlı yayın sırasında yanına gelen bir görevliyi"Bana yaklaşma" diye uyardı.

Bakanın canlı yayına yansıyan bu görüntüsü dakikalar içinde sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

İşte o anlar