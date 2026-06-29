Kanal D’de ayrılık: Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Demirören Medya’ya ait Kanal D televizyon kanalında ana haber bülteni sunucusu olan gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi.

Kanal D’den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ana haber bülteni yayınına iki saat kala, saat 17:07’de, kurumun resmi X hesabından yapılan paylaşımda ana haber bültenlerinin bundan sonra saat 19:00’da Aytaç Can tarafından sunulacağı duyuruldu.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitimini yarıda bırakarak gazeteciliğe başladı. 1999 yılında başladığı bu kariyerinde; Yeni Binyıl, Demokrasi, Sabah ve Yeni Yüzyıl gibi çeşitli gazetelerde muhabir ve editör olarak görev aldı.

CNN Türk'e geçişiyle televizyon dünyasına adım atan Bayramoğlu, burada ilk olarak borsa yorumculuğu yaptı. Ardından "İş Yemeği" adlı programı hazırlayıp sundu. Daha sonra Pelin Çift ve Alp Özgen ile "12-14 Güncel" programında yer aldı. 2009 yılından itibaren ise hafta içi her gün yayınlanan "Parametre" programını sundu.

Deniz Bayramoğlu, gazetecilik kariyerinin yanı sıra yarım bıraktığı üniversite eğitimine 2005 yılında geri dönerek Çevre Mühendisliği bölümünü tamamladı. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ile evli olan Deniz Bayramoğlu, son olarak Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunuyordu.