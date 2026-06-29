Özgür Özel İzmir’de sert çıktı, 'sloganı' duyurdu: ‘Butlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle ziyaret yaparken biz çay içmeye on binlerle geliyoruz!’

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin İzmir İl Örgütü'nü tasfiyesinin ardından İzmir'de yeni il binasının açılışına katıldı.

Özgür Özel'e mutlak butlan yönetiminin görevden aldığı CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de eşlik etti.

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Ben onlara, arkadaşlara şöyle dedim; ‘Onların ne yaptığının hiçbir önemi yok. Biz binaları geride bıraktık. Biz imkanları geride bıraktık. O binalara koşup seçilmedikleri yerlere yerleşmeye çalışanlar bilsin ki haydi bakalım, çıksınlar sokağa, çıksınlar gitsinler bir göreyim’ dedik. Gittiler, üç - beş kişiyle çektirilen fotoğraflar bir tarafa… Beni bir dinleyin. Bakın öfkenizi anlıyorum, kırgınlığınızı, kızgınlığınızı hatta pişmanlıklarınızı anlıyorum. Ama siz burada oldukça, onlar bir avuç olup da siz böyle on binler oldukça… Ben bugün İzmir’e normal programımda sabahleyin Bayındır’da sera işçileriyle, emekçileriyle kahvaltıya geldim. Ödemiş’te gittim, esnaf gezdim. Kiraz’a gittim ve Belediye Başkanımı hayırladım. Beydağ’a gittik, keşkek dövdük. Tire’ye gittik, esnaf dolaştık. Ama gittiğimiz her yerde binler, on binlerle karşılandık. Yazın ortası, sıcaklık 42 derece. Dedim ki ‘Uçağa gitmeden akşamüstü 19.30’da…’ Ki bu butlancıların işgal ettiği binadan sonra seçilmiş İl Başkanımız, seçilmiş İl Başkanlığı binasını tuttu burada. ‘O binada çay içmeye gideceğim’ dedim. O yüzden buradan, İzmir’den bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Butlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle seyahat ve ziyaret yaparken, biz çay içmeye on binlerle geliyoruz.”

“MEYDANLARDA, SOKAKLARDA BİR ŞEYLER OLUYOR”

“O haksız, hukuksuz karardan sonra İzmir’e gelmiştik. Burayı bariyerlemişlerdi. Birlikte yürüdük, Kordon’dan aktık ve Gündoğdu Meydanı’nda buluşmuştuk. O gün ilk sözlerimi orada sizlere söylemiştim. Şimdi bugün seçilmiş İl Başkanı’nın görev yapacağı İl Başkanlığı binasına 50 metre mesafede beni böyle bir coşkuyla karşıladınız. Buradan şunu söylüyorum, butlancılara son kez sesleniyorum: Görüyor musunuz Türkiye’de meydanlarda, sokaklarda bir şeyler oluyor. Yazın ortasında, sabahın köründe Bayındır’da, Ödemiş’te, Kiraz’da meydanlar doluyor. Görüyor musunuz millet heyecanlı, Ayşe teyzemin al yazması boynumuzda. Bu millet, Atatürk’ün evlatları, Cumhuriyet’in evlatları bir kez daha kaderine el koyuyor, iktidara yürüyor. Açıkça söylüyorum ki milletin önünde kimse duramaz. Millet iktidarı değiştirmek için yola çıkmış, milletin önünde kimse duramaz. Önümüzden çekilin. İktidar yürüyüşünün önünden çekilin. Bu milletin önünde duran, bu millet tarafından ezilir. Eğer önümüzden çekilmezseniz AK Parti’nin kara düzeniyle işbirliği yaparsanız biz ne AK Parti’yi, ne kara düzenine, ne yargı kollarına, ne de partiye atladığı butlan kollarına teslim olmayacağız. Biz teslim olmayacağız.”

“DOĞRU SLOGAN: ‘KURULTAY İSTİYORUZ, KURULTAY’”

“Herkes şunu bilsin ki kaybedenleri de kaybetmeye alışanları da geride bıraktık. Biz kazanan CHP’yiz. Biz 47 yıl sonra partisini birinci parti yapanlarız. Biz 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi’ni ilk kez yenenleriz. Buradan söylüyorum, andolsun ki biz bir daha yenilgiye alışmayacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Doğru söylüyorsunuz. Şunu söyleyeyim, karşımızda yıllardır iktidarda olan, yorulan, artık siyasetçilere değil bürokratları teslim olan, ülkeyi de partiyi de bürokratların aldığı kararlarla yöneten, yaşlanmış ve yorulmuş bir iktidar var. Görüyorsunuz onlar yolun sonuna geldiler. Biz daha yolun başındayız. Nasıl ilk başta daha herkesin yüzü yerdeyken ‘CHP değişirse Türkiye değişecek’ dediysek, nasıl söz verip girdiğimiz ilk seçimi kazandıysak, ‘Kazanamazsak bırakırız, çünkü kaybetmeye değil kazanmaya adayız’ dediysek, nasıl sözlerimizi tuttuysak bir kez daha meydan okuyorum. Kaybetmeye değil kazanmaya adayız, iktidara adayız. Buradan çağrıda bulunuyorum, delegelerimizin o geçmişte leke sürmeye çalıştığınız TGRT’lerde haysiyet suikastı yaptığınız delegelerimizin 1.004 tanesi imza verdi. Yani çok basit bir hesapla o yarıştığımız kongrede Kemal Bey’e oy verenlerin 500’ü, bırakın oy vermeyi kendi gönül rızalarıyla imza verdi, kurultay istiyor, kurultay. En doğru slogan bu, ‘Kurultay istiyoruz. Kurultay.’ Bu kurultayı yapmak partinin iktidar yolunu açmaktır. Bütün anketler eğer hızla kurultay yapılırsa, parti bu sorundan kurtulursa açık farkla önde ilerlediğini gösteriyor. Ama aksi durum bir felaketi gösteriyor. Buradan ifade ediyorum, eğer aksi durumda ısrarla partinin iktidar yürüyüşünün önü kesilmeye çalışılırsa, partinin kendi içinde kapanması, birbiriyle boğuşması ve bir yandan AK Parti’nin kazanması hesap ediliyorsa, daha dün toprağa verdik Sevgili Kadir İnanır’ı. Kadir İnanır’dan alıntılayarak, ona atıfla söylüyorum. ‘Benim adım Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım.’ Bu meydanı görün, bu meydan Tatar Ramazanların meydanı, biz bu oyunu bozarız”

“YENİ YÜRÜYÜŞTE HEP BİRLİKTEYİZ”

“İşe bak hesaba bak.. Parti 103 yıl sonra şaha kalkacak, 47 yıl sonra birinci parti olacak, AK Parti’yi yenecek, yüzde 65’e hizmet edecek belediyeleri alacak, sonra bu hesap Tayyip Erdoğan’a uymayacak, o kendine bir oyun kuracak, biz de bu oyuna teslim olacağız. Kimse bunu düşünmesin, iktidar için ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız. İl Başkanlığı ziyareti için geldiğimizde kendiliğinden burayı bir kez daha tarihi bir toplantıya çevirenlerin huzurunda söylüyorum. Açıkça ve kararlılıkla söylüyorum. Eskiyi geride bıraktık. Yeni bir siyasetteyiz. Yeni bir yoldayız. Bu yol, bu mücadele gençlerin yeni mücadelesidir. Emeklilerin yeni mücadelesi, yeni hareketidir. Emekçilerin alnının terini alacağı yeni bir yürüyüştür. Bu yürüyüş işçisinden çiftçisine, emekçisinden emeklisine, emeklisinden gencine, kadınından erkeğine Türkiye’nin yeni iktidar yürüyüşüdür. Yeni yürüyüşte hep birlikteyiz. Elbette genç ve kadın kadrolarımıza, her yaştan deneyimli gençlerimize, elbette örgütümüze güveniyorum. Ama en çok da feraset sahibi siz değerli milletimize, halkımıza güveniyorum. Bundan sonra da her daim çağrıldığınız yere gelmeye, olmanız gereken yerde durmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya devam edecek misiniz?”

“SİZLERE SELAM OLSUN…”

“Ben İzmir’in birbirinden değerli seçilmiş belediye başkanlarına, ilçe başkanlarıma, İl Başkanıma, yönetimime ve İzmir’in tarihin doğru tarafında duran bütün seçilmişlerine selam duyuyorum. İyi ki varlar. İzmir’in demokrasisine, seçip de bırakmayanlara, ‘Ne hali varsa görsün’ demeyenlere, seçtiğinin arkasında duranlara, bu mücadelede omuz omuza Cumhuriyet’in en büyük kazanımının, sandığın, seçme hakkının önemini anlayanlara, anlatanlara, farklı fikirler olsa da demokrasi yolunda yan yana duranlara selam olsun. Türkiye İttifakı’na, renklerini ay-yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı’na, sosyal demokratlar, aslan sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, sosyalist demokratlara, Kürt demokratlara selam olsun. Kumpasları boşa çıkaranlara, aramıza mezhebi sokmaya çalışanlara karşı tarihin doğru tarafında duran bütün can yoldaşlara selam olsun. Bugün Alevisi - Sünnisiyle, Kürdü - Türküyle, Lazıyla - Çerkesiyle, Karadeniziyle, Egesiyle, Doğusuyla, Trakyasıyla, İç Anadolusuyla hep birlikte birlik olanlara, iktidar umudunu dalga dalga yükseltenlere selam olsun. Cumhurbaşkanı adayımız olduğu için Tayyip Erdoğan’ın hedefe koyduğu, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Başkan’a ve tüm tutuklu belediye başkanlarımıza selam olsun. Bütün hesapları yapanlara, butlan görevlendirilenlere, Türkiye’nin gelecek umuduna sırtlan gibi saldırmak isteyenlere karşı tüm hesapları bozarak tarihin doğru tarafında duran Mansur Yavaş Başkanıma selam olsun.”

“BEN 10 YAŞINDAN BERİ EKİBİMİ SATMADIM”

“Herkes şunu bilsin ki, buradan açıkça söylüyorum, hem de 10 yaşında Bornova Anadolu Lisesine devlet parasız yatılı bursu ile gelmiş evladınızın o günkü haliyle söylüyorum. Ben 10 yaşından beri arkadaş satmadım, satmayacağım. Ben 10 yaşından beri ekibimi satmadım, satmayacağım. Ben 10 yaşından beri zora, şiddete, dayağa teslim olmadım, olmayacağım. Ben 10 yaşından beri neyi kafaya taktıysam, neyi hedeflediysem onun için çalıştım. En sonunda onu başardım. Şimdi söylüyorum. 10 yaşında yatılı okula bırakılmış bir öğretmen çocuğunun kararlılığıyla söylüyorum. Ben kafaya taktım. Biz kafaya taktık. Bu iktidarı değiştireceğiz. Onun için cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk. Hiçbir şeyden geri durmayacağız. Bu iktidarı mutlaka değiştireceğiz. İlk günden beri, ilk yola çıktım ‘Değişim’ diye, sokakta İzmirliler arkamdaydı. Önce İzmir sokakları arkama geçti, sonra bu son dönemde ilk geldim, arkamdadınız. Bugün ilçeleri dolaşmaya, ile bir selam vermeye, moral vermeye geldim. Arkamdasınız. Bundan sonra da hep birlikte yürümeye devam edecek miyiz? Birlikte yürüyecek miyiz? Bundan sonra onlar düşünsün. Yollar bizimdir, meydan bizimdir, zafer bizimdir. Size güveniyorum, size inanıyorum, birlikte başaracağımıza inanıyorum. Siz tarihin doğru tarafında duran ama bugün değil bundan 107 yıl önce de o gün Hasan Tahsin’in durduğu gibi tarihin doğru tarafında duran, ilk kurşunu atanlarsınız. Hep birlikte yürümeye devam edecek miyiz? Hadi o zaman, yürüyelim arkadaşlar.”

'CEMİL TUGAY' SORUSUNA YANIT

Özgür Özel konuşmasının ardından Cumhuriyet'in 'Cemil Tugay bugün buraya gelmedi, ne düşünüyorsunuz?' sorusuna yanıt verdi.

Özel şunları söyledi:

"Cemil Bey ile bir sorunumuz yok. Bugün Cemil Bey'in buraya gelmesini beklemeyiz. O diyor ki 'siz yeni partiyi kurunca oraya geleceğim'. Düşüncesine saygılıyım. Ama diğer başkanlarımızdan şimdilik böyle bir şey beklemiyoruz"