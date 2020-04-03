Bakan Pekcan: 7400 firma inceleniyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uyguladıkları iddia eden firmaların incelendiğini açıkladı.

AA
03 Nisan 2020 Cuma, 12:55

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla) Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik."



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