Bakan Selçuk: Emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık" dedi.
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