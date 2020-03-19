Bakan Selçuk: Emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 16:53

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık" dedi.


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