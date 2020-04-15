Bakan Selçuk: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değildir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil. Çocuklar yaz tatili yapacak" açıklaması yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de kabul edilen 'Telafi Eğitimi Düzenlemesi'nin kısmı ve hızlandırılmış bir süreç olduğu için yaz tatilini engellemeyeceğini söyledi.
Selçuk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz."
Video Haberler
- Haydar Baş, son yolculuğuna böyle uğurlandı
- Ne yapıyorsunuz? sorusuna şaşkına çeviren yanıt
- 'Haklarımızla, istifa ettirilmeden dönmek istiyoruz'
- Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı
- Korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
- Onların anne ve babaları birer “Kahraman”
- Yunus sürüsü Galata Köprüsü'ne kadar geldi
- İstanbul'da utandıran görüntüler! Uyarıları dinlemediler
- Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu
- Metin Kahraman'dan komşularına balkon konseri