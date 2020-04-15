Bakan Selçuk: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değildir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de kabul edilen 'Telafi Eğitimi Düzenlemesi'nin kısmı ve hızlandırılmış bir süreç olduğu için yaz tatilini engellemeyeceğini söyledi.

Selçuk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz."