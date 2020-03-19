Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'sokağa çıkma yasağı' ilan edileceği iddialarına yanıt verdi. Soylu, ''Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın'' dedi.
Soylu, ''9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında'' açıklamasında bulundu.
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