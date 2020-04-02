Bakan Varank duyurdu: Koronavirüse karşı 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi var!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesinin olduğunu belirterek, 40 kurumdan yüzlerce araştırmacının konuyla ilgili çalıştığını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen sanal konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamalarından satır başları:
* Bilim insanlarımız kolları sıvadı. COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor
* Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi.
* Tüm işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Aşı ve ilaç araştırmalarına TÜBİTAK liderlik ediyor. Konuyla ilgili 40 kurumdan yüzlerce araştırmacı çalışıyor. 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi var. Bu tehdide karşı birlikte başarmaya kararlıyız. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok.
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