Bakan Varank duyurdu: Koronavirüse karşı 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi var!

02 Nisan 2020 Perşembe, 11:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen sanal konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamalarından satır başları:

* Bilim insanlarımız kolları sıvadı. COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor

* Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi.

* Tüm işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Aşı ve ilaç araştırmalarına TÜBİTAK liderlik ediyor. Konuyla ilgili 40 kurumdan yüzlerce araştırmacı çalışıyor. 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi var. Bu tehdide karşı birlikte başarmaya kararlıyız. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok.

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