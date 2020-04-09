Bakanlığın bin liralık sosyal yardımı kimleri kapsıyor?

09 Nisan 2020 Perşembe, 16:14

Koronavirüs önlemleri kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 liralık sosyal yardım desteği sağlanacağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruldu. Türkiye genelinde 2 milyon aileye verilecek olan 1000 liralık sosyal yardım parasının detayları da yine Bakanlık tarafından açıklandı.

Buna göre birinci fazı tamamlanan paket için, ikinci fazın tamamlanması halinde üçüncü faz için de çalışmalara başlanacak.

ÖDEMELERİ PTT YAPACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 milyon kişiyi kapsayacak olan ödemelerin PTT ile yapılacağını duyurdu. Yardımları, yurttaşların T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceklerini belirten Selçuk, “2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız” dedi.

YARDIM KİMLERİ KAPSIYOR?

‘3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’ veya ‘2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’ kapsamında; halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında bin lira ödeme yapılacak.

Ayrıca PTT Kartı olan yurttaşlar, bin liralık yardımı tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

BİRİNCİ FAZDA YARDIM ALANLARA İKİNCİ YARDIM YOK

Birinci fazı tamamlanan sosyal yardım desteğinin ikinci fazına göre koronavirüs öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve birinci fazda bin liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak. Bakanlığı yardımına, birinci fazda olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak.

Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

ÜÇÜNCÜ FAZDA BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK

Yardımın ikinci fazı tamamlandıktan sonra üçüncü faz için çalışmaların başlayacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Üçüncü faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak” dedi. Selçuk, üçüncü fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.