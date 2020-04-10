Bakanlık, Hasankeyf'in Dünya Mirası Listesi’ne adaylığını değerlendirecek

10 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Hasankeyf, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvurusu olmadığı için UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almamıştı. Kültür Bakanlığı’nın UNESCO’ya başvurması için, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca öncülüğünde 13 Eylül 2019’da kampanya başlatılmıştı.

CHP; hazırladığı dilekçe taslağıyla, yurttaşlara ve STK’lere de bakanlığa başvurma çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okuyan Mazlum Safran (23) adlı öğrenci CİMER üzerinden Kültür Bakanlığı’na dilekçe gönderdi.

Bakanlık, CİMER üzerinden genel bilgileri anımsatıp “Bakanlığımızın Dünya Miras Listesi adaylıklarına ilişkin halihazırda yürüttüğü bir programı mevcut olup Hasankeyf’in Dünya Miras Listesi’ne adaylık hususu varlığın özgünlük ve bütünlüğü muhafaza etmeye yönelik çalışmalarının tamamlanmasının ardından değerlendirilecektir” cevabını verdi.

‘ÇOK TUHAF’

Restorasyon uzmanı ve mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, “Hasankeyf’in UNESCO’ya alınması için Kültür Bakanlığı’na başvuru yapmıştık. Ama bakanlık, başvurumuzu uygun görmeyip kabul etmedi. Koruduğunuz bir şey, Dünya Miras Listesi’ne seçilir. Su altında kalınca dünya mirası olmaz ki. Dünya Miras Listesi kriterlerinden biri, değerin, bütünlüğünü korumasıdır. Hasankeyf, şu an bütünlüğünü kaybetmiş durumda. Bazı şeyler suyun altında kaldı, bazıları taşındı, peyzaj değişti. Suya battıktan sonra adaylığın değerlendirilecek olması tuhaf. Bu noktada başvurusu yapılamaz. İnandırıcı değil” dedi.