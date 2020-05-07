Bakanlık istismar verilerini erişime kapattı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 01:01

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği, Türkiye’de Rakamlarla Çocuk Cinsel İstismarı raporunu yayınladı.

Yadigar Aygün’ün hazırladığı rapora göre istismara uğrayan çocuk sayısı 2014 yılına göre 2017 yılında yüzde 67.9 arttı. 2014 yılında 11 bin 95 olan istismar sayısı 2017 yılında 18 bin 623’e çıktı. 2014-2017 yılları arasında ise 7 bin 466’sı oğlan, 51 bin 818’i kız çocuğu olmak üzere toplam 59 bin 284 çocuk cinsel istismara uğradı.

2014’te 11 yaş altı 760 oğlan, bin 470 kız çocuğu; 12-14 yaş arası 371 oğlan, 2 bin 533 kız çocuğu; 15-17 yaş arası 346 oğlan, 7 bin 198 kız çocuğu cinsel istismara uğramıştı. Bu sayılar 2017 yılında yükseldi. 11 yaş altı bin 133 oğlan, 2 bin 536 kız çocuğu, 12-14 yaş arası 661 oğlan, 4 bin 76 kız çocuğu, 15-17 yaş arası 609 oğlan, 8 bin 586 kız çocuğu cinsel istismarla karşılaştı.

2014 yılında 67 Çocuk Destek Merkezi’nde 946 çocuk cinsel istismara uğradığı için koruma altına alınmıştı, bu sayı 2017 yılında yükselerek bin 85 oldu.

ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVALARI ARTTI

2005-2015 yılları arasında davaya dönüşen vaka sayısı 2008 yılından itibaren hızlı artış gösterdi. 2008’de 4 bin olan dava sayısı 18 binlere yükseldi.

2005 yılında 5 bin 730 olan çocuk istismarı davası sayısı, 2015 yılında 16 bin 957’ye, 2005 yılında 4 bin 126 olan mahkumiyet sayısı da 2015’te 13 bin 968’e çıktı. 2005 yılında 2 bin 54 davada beraat kararı çıkarken, 2015’te 4 bin 751 oldu.

HER 10 BİNDE KAÇ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA UĞRUYOR?

Raporda çocuk istismarının en çok yaşandığı 5 şehir 10 binde bir vaka üzerinden verildi. 2014 ile 2017 yılları arasındaki değişim karşılaştırıldı. 2014 yılında Burdur’da her 10 bin de 14.81 çocuk, Kırıkkale’de 14.16 çocuk, Erzincan’da 13.48 çocuk, Edirne’de 12.42 çocuk, Sinop’ta 11.56 çocuk cinsel istismara uğramıştı. 2017 yılında bazı iller değişti. Kırklareli’nde her 10 bin de 19.41 çocuk, Sinop’ta 18.1 çocuk, Edirne’de 17.93 çocuk, Aydın’da 17.33 çocuk ve Erzincan’da 15.56 çocuk cinsel istismara uğradı.

2017 yılı verilerine göre kız çocuklarına yönelik cinsel istismarın olduğu ilk 10 il şöyle: “İstanbul bin 928, İzmir 980, Bursa 890, Ankara 725, Mersin 573, Hatay 542, Gaziantep 523, Antalya 460, Adana 450, Diyarbakır 443.”

Oğlan çocuklarına yönelik cinsel istismarın olduğu ilk 10 ilde ise İstanbul 317 çocukla başı çekerken, İzmir 161 çocuk, Bursa 136 çocuk, Ankara 104 çocuk, Antalya 40 çocuk, Hatay 75 çocuk, Mersin 69 çocuk, Diyarbakır 66 çocuk, Gaziantep 62 çocuk ve Adana 17 çocukla İstanbul’u izledi.

‘VERİLER ERİŞİME KAPATILDI’

Raporun sonuna ise şu not düşüldü: “Bu çalışmadaki verilerin toplanması, analizlerinin yapılması, haritalandırmanın ve istatistiksel raporlamaların hazırlanması uzun süre önce tamamlanmış ve 23 Ekim 2019 tarihinde çalışmanın yayınlanacağı Dernek Sosyal Medya hesaplarında duyurulmuştur. Bu duyurular sonrasında 31 Ekim 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce kamuoyuna açık kaynak olarak Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan veriler erişime kapatılmıştır. Taktir milletimizindir:”