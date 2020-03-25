Bakanlık, "koronavirüs için termal kamera alamadık" dedi

25 Mart 2020 Çarşamba, 10:50

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TBMM ve tüm bakanlıklara tavsiye niteliğinde dilekçe göndererek, Covid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla tedbirlerin arttırılması gerektiğinin önemine işaret etti.

GİRİŞLERE TERMAL KAMERA KONULSUN

Tanal dilekçesinde, tüm giriş kapılarına termal kamera ya da benzeri ekipmanlar konularak, giriş yapmak isteyen personelin ateşinin ölçülmesi, hastalık şüphesi taşıyanların yerleşkeye, binaya alınmayarak hastaneye sevkinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Tanal ayrıca, kurumda kapalı alanlarda, çalışma odalarında hijyene dikkat edilmesini, her noktada dezenfektan bulundurulmasını, sosyal mesafenin korunmasını, yemek ve çay servislerinde tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesini talep etti.

BAKANLIK: MALİYETİ YÜKSEK, KAMERA ALAMADIK

Tanal’ın koronavirüs tedbirlerine ilişkin dilekçesinin ardından Meclis’in Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ise dilekçede sıralanan tedbir önerileriyle ilgili dikkat çekici bir cevap geldi.

Bakan adına CHP’li Vekil Mahmut Tanal’a cevap veren Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ersin Topçuoğlu, Bakanlıkça dilekçede sıralanan hijyen kurallarına harfiyen uyulduğunu belirtirken, maliyetinden dolayı termal kameraların girişlere konulamadığını bildirdi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nca alınması gerekli önlemlerin tavsiye edildiği dilekçenin incelendiğini ifade eden Başkan Ersin Topçuoğlu, tedbir detaylarını şöyle aktardı: “Söz konusu dilekçede 2, 3 ve 4. maddelerde yer alan hijyen kurallarına Bakanlığımızca harfiyen uyulmakta olup, 1. maddede yer alan giriş kapılarında termal kamera vb. ekipmanların kullanımı ile ilgili olarak ise; Bakanlığımıza bağlı çok sayıda birim ve hizmet binası bulunmakta olup, her birim için kamera alınması yüksek maliyet gerektirdiğinden konu tarafımızca çözüme kavuşturulması yönünde değerlendirilmektedir.”



