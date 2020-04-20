Bakanlıkta yeni suç kaygısı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, infaz paketiyle yaklaşık 90 bin tutuklu ve hükümlünün tahliye edilmesinin ardından, savcılıklara gönderdiği mesajda, “hükümlülerin suç işlemesi ya da özelikle cinsel istismar, kasten yaralama, aile içi şiddet ve tehdit gibi suçların işlenmesi halinde konunun yakından takip edilmesini, olayın derhal Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesini” istedi.

AKP ve MHP’nin birlikte hazırladığı ve TBMM’de kabul edilerek, yasalaşan infaz düzenlemesi sonrasında tahliyeler başladı.

Bu durum aynı zamanda “toplumda suçların artabileceği endişesine” de yol açtı. Bunun üzerine savcılıklara mesaj gönderen Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, cumhuriyet başsavcılıklarından sürecin titizlikle yönetilmesini isteyerek, “Bu şekilde kamuoyunda infaz düzenlemesine karşı oluşabilecek olumsuz algının önlenmesi hususunda gerekli hassasiyetinin gösterilmesini rica ederim” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın aile içi şiddete dikkat çektiği yazısı “bakanlıktaki kaygıyı” ortaya koyarken, düzenlemeden, bir anlamda “kadına şiddet uygulayanların” da yararlandığı ortaya çıktı.