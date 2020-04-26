Bakanlıktan açıklama! Salda Gölü'nden 24 saat yayın yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın yapılacağını duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Burdur'daki Salda Gölü'nde koruma çalışmalarının takip edilebilmesi için bölgeye kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapıldığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi. Yayının, ’https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html’ adresinden izlenebileceği kaydedildi.
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