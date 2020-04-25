Bakırköy'de hareketli dakikalar
Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu.
Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bir süre sonra kalkarak durağa doğru yürüyen bu kişi, tekrar raylara oturdu. Polis yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası bu kişiyi ikna etti. Çantası incelenen kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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