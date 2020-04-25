Bakırköy'de hareketli dakikalar

25 Nisan 2020 Cumartesi, 14:48

Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bir süre sonra kalkarak durağa doğru yürüyen bu kişi, tekrar raylara oturdu. Polis yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası bu kişiyi ikna etti. Çantası incelenen kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

