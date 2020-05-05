Balık yüzgeçleri insan eline nasıl dönüştü

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 1.57 metrelik balık fosilinin bulunmasıyla, Geç Devoniyen Dönem’de (388-374 milyon yıl önce) yaşamış balıklara ait bütün bir kol (pektoral yüzgeç) iskeleti ilk kez elde edilmiş oldu. Yapılan bilgisayarlı tomografi taramaları yüzgeç iskeletinin kol, ön kol, dirsek, bilek ve parmakları oluşturan yapılara sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Tetrapod (dört uzuvlu) benzeri Elpistostege adı verilen balık türüne ait bu fosili keşfeden araştırmacılar, bir yüzgeç içinde parmak yapılarının ilk kez görüldüğünü ve söz konusu yapılarının çoğu hayvanın parmak kemiklerine benzer olduğunu ifade etti. Bu bulgu, parmaklarımızın kökenini balıklara kadar götürüyor; omurgalıların el yapısının balıklar karaya çıkmadan önce gelişmeye başladığına işaret ediyor.

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https://phys.org/news/2020-03-ancient-fish-fossil-reveals-evolutionary.html