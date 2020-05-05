Balık yüzgeçleri insan eline nasıl dönüştü
Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden ve Kanada’daki Rimouski Quebec Üniversitesi’nden paleontologların oluşturduğu araştırma ekibi, balıklardan dört ayaklılar geçişteki eksik halka bulandıklarını iddia ettiler.
Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 1.57 metrelik balık fosilinin bulunmasıyla, Geç Devoniyen Dönem’de (388-374 milyon yıl önce) yaşamış balıklara ait bütün bir kol (pektoral yüzgeç) iskeleti ilk kez elde edilmiş oldu. Yapılan bilgisayarlı tomografi taramaları yüzgeç iskeletinin kol, ön kol, dirsek, bilek ve parmakları oluşturan yapılara sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Tetrapod (dört uzuvlu) benzeri Elpistostege adı verilen balık türüne ait bu fosili keşfeden araştırmacılar, bir yüzgeç içinde parmak yapılarının ilk kez görüldüğünü ve söz konusu yapılarının çoğu hayvanın parmak kemiklerine benzer olduğunu ifade etti. Bu bulgu, parmaklarımızın kökenini balıklara kadar götürüyor; omurgalıların el yapısının balıklar karaya çıkmadan önce gelişmeye başladığına işaret ediyor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://phys.org/news/2020-03-ancient-fish-fossil-reveals-evolutionary.html
Video Haberler
- Siverek’te trafikte solladığı için öldürüldü
- İş beklerken bir yandan da çay satmaya çalıştı
- Canlı yayında koronavirüse yakalandığını söyledi
- Ekmek kuyruğunda birbirlerine girdiler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!
- İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Binayı boşalttılar
- Aşı tutarsa yöre halkına 10 milyon TL'lik ek kazanç