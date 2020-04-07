Bank of America, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten -2,3'e düşürdü
Global ekonomi için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 0,3'ten yüzde -2,7'ye indirmiş olan BofA, Türkiye ekonomisi için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 2,5'ten -2,3'e düşürdü
Bank of America bugün yayımladığı raporda, dünya ekonomisine ilişkin tahminlerini açıkladı. GSYH tahminlerini global ölçüde aşağı yönlü revize eden banka, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini aşağı çekti.
Ekonomi gazetesi Dünya'nın haberine göre, global ekonomi için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 0,3'ten yüzde -2,7'ye indirmiş olan BofA, Türk ekonomisi için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 2,5'ten -2,3'e düşürdü. Ancak Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 2,8'den 3,7'ye çıkardı.
Türkiye'nin bu yıl GSYH'nın yüzde 6'sı kadar bütçe açığı vermesini bekleyen BofA, TCMB'den 200 baz puan daha önden yüklemeli faiz indirimi beklediklerini de vurguladı.
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