Barca'da 3. koronavirüs
İspanya La Liga devi Barcelona'da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Koronarüsü salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alana İspanya’nın önemli kulüplerinden Barcelona’da üçüncü pozitif vakayla karşılaşıldı.
Sağlık ekibinin başındaki Ramon Canal ve hentbol takımı doktoru Josep Antoni Gutierrez’in ardından Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner’in de test sonuçları pozitif çıktı.
Mundo Deportivo’da yer alan haberde; 57 yaşındaki yöneticinin durumunun ciddi olmadığı ve tedaviye alındığı berlitildi.
Katalan ekibinde futbolcular da yaklaşık 1 haftadır karantinada bulunurken diğer branşlar da dahil olmak üzere hiçbir sporcuda koronavirüs testi pozitif çıkmadı.
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