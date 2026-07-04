Son 32 turu sona erdi... Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu Kolombiya-Gana mücadelesi ile birlikte tamamlandı.
Kolombiya'nın karşılaşmayı 1-0 kazanarak İsviçre ile eşleşmesinin ardından dev turnuvada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Kanada - Fas (4 Temmuz-Saat 20.00)
Paraguay - Fransa (5 Temmuz-Saat 00.00)
Brezilya - Norveç (5 Temmuz-Saat 23.00)
Meksika - İngiltere (5 Temmuz-Saat 03.00)
Portekiz - İspanya (6 Temmuz-Saat 22.00)
ABD - Belçika (6 Temmuz-Saat 03.00)
Arjantin - Mısır (7 Temmuz-Saat 19.00)
İsviçre - Kolombiya (7 Temmuz-Saat 03.00)