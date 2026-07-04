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Son 32 turu sona erdi... Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Son 32 turu sona erdi... Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

4.07.2026 07:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Son 32 turu sona erdi... Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçlarının sonuçlanması ile birlikte son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu Kolombiya-Gana mücadelesi ile birlikte tamamlandı. 

Kolombiya'nın karşılaşmayı 1-0 kazanarak İsviçre ile eşleşmesinin ardından dev turnuvada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Kanada - Fas (4 Temmuz-Saat 20.00)

Paraguay - Fransa (5 Temmuz-Saat 00.00)

Brezilya - Norveç (5 Temmuz-Saat 23.00)

Meksika - İngiltere (5 Temmuz-Saat 03.00)

Portekiz - İspanya (6 Temmuz-Saat 22.00)

ABD - Belçika (6 Temmuz-Saat 03.00)

Arjantin - Mısır (7 Temmuz-Saat 19.00)

İsviçre - Kolombiya (7 Temmuz-Saat 03.00)

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