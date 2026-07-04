Ekrem İmamoğlu gündem olan o kareyi paylaştı: 'Bu fotoğrafı görünce içim yandı'

İBB Davası'nda perşembe günü gergin anlar yaşandı.

Mahkeme Başkanı'nın, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarmak istemesi, ve CHP'li milletvekillerine "soytarılık yapamazsınız" demesi, ortamı gerdi.

Yaşanan tartışmaların ardından duruşmaya ara verildi.

GÜLSEREN ANNE TEK BAŞINA BAKLEDİ

Duruşmanın o anlarında davanın devam edip etmemesi konusunda karar henüz açıklanmazken, salonda yalnızca birkaç avukat ve gazeteciler bulunuyordu. O anlarda çekilen bir kere ise sosyal medyada gündem oldu.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık da boşaltılan izleyici bölümünde tek başına bekleyişini sürdürdü.

Murat Çalık tutuklandıktan sonra sağlık sorunları yaşamıştı. Birçok kez hastaneye kaldırılan ve kanser nedeniyle operasyon geçiren Çalık, tahliye edilmemişti. İzmir'e sevk edilen oğlu hastane önünde bekleyen Gülseren Çalık'ın görüntüleri gündem olmuştu.

Bu son görüntü ise yeniden yürekleri sızlattı.

İMAMOĞLU O FOTOĞRAFI PAYLAŞTI: "BU FOTOĞRAFI GÖRÜNCE İÇİM YANDI"

Son olarak o kareyi, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da paylaştı.

"Önüme düşen bu fotoğrafı görünce içim yandı" diyen İmamoğlu, "Gülseren Anne; bu yapılanlar unutulmaz. Bu zalimlikler bitecek. Ellerinden öpüyorum" notunu düştü.