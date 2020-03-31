Barça’nın Che’si
Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’yi futbolun Che Guevera’sı ilan etti.
Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’yi futbolun Che Guevera’sı ilan etti.
Messi, Barcelona bünyesindeki çalışanların işsiz kalmaması için takım olarak maaşlarda indirim yapılmasını istemiş, kendi maaşındaki indirim oranını yüzde 70 olarak teklif etmişti.
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu da "Messi ilk günden gelip maaşlarında kesinti yapılması gerektiğini söyledi” diyerek konuyu doğruladı.
Video Haberler
- Koronavirüs karantinasından böyle kaçtılar!
- Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı
- Dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti
- Rektörün annesinden İzmirlilere ağır hakaretler
- CHP'den Erdoğan'a videolu 'Kampanya' yanıtı
- İstanbul'un giriş ve çıkışlarında araç kuyruğu oluştu
- Tazminatlarını alamadan kovulan işçiler isyan etti
- Saadet Partisi'nden dikkat çeken koronavirüs videosu
- Koronaya karşı akciğeri güçlendiren ‘solunum egzersizi’
- 'Evde kalamam işçiyim' diyen şoför hakkında yeni gelişme