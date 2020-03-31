Barça’nın Che’si

31 Mart 2020 Salı, 11:27

Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’yi futbolun Che Guevera’sı ilan etti.

Messi, Barcelona bünyesindeki çalışanların işsiz kalmaması için takım olarak maaşlarda indirim yapılmasını istemiş, kendi maaşındaki indirim oranını yüzde 70 olarak teklif etmişti.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu da "Messi ilk günden gelip maaşlarında kesinti yapılması gerektiğini söyledi” diyerek konuyu doğruladı.