Saat verdiler! CHP'den 'Akın Gürlek' hamlesi: 'Küçük turpun büyük marifetlerini anlatacağız'

16.03.2026 20:47:00
CHP lideri Özgür Özel'in yarın yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığıyla ilgili bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Özel'in, partisinin genel merkezinde yapacağı toplantıda elindeki belgeleri paylaşacağı bildirildi.

Öte yandan, 'CHP İletişim' hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda "Turpun büyüğünü millet zaten biliyor… Biz küçük turpun büyük marifetlerini anlatacağız. Yarın 13.30’a hazır mıyız?" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Şubat günü düzenlediği grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e çağrı yaparak mal varlığını açıklaması istemişti.

Özel, "Açıklamazsa ben hem RTÜK’teki bir polis memurunun üzerindeki taşınmazları hem Ankara’da, Çayyolu’ndaki bir avukat bürosunun taşınmazlarını açıklayacağım. Türkiye siyaset tarihinin en izaha muhtaç konusunu, adaletin emanet edildiği Adalet Bakanı’ndan ve onu atayan Erdoğan’dan soruyorum. Hodri meydan, süreniz bir haftadır" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, bu çağrının ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

