İstanbul Aydın Üniversitesi’nde akademisyenlerin maaşına ‘28 Gün’ kesintisi!

16.03.2026 18:42:00
Haber Merkezi
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde akademisyenlerin şubat ayı maaşları gerekçe gösterilmeden kesildi. Tepki gösteren akademisyenlere şubat ayının 28 gün oluşunun gerekçe gösterildiği iddia edildi. Konuyu iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak da gündeme getirdi ancak haber 12 saat yayımda kalarak sonrasında sebep gösterilmeden kaldırıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yüzlerce akademisyenin şubat ayı maaşlarında açıklama yapılmaksızın kesinti yapıldı. Bu karar kısa sürede okul içerisinde krize neden oldu. İddiaya göre haklarını arayan akademisyenlere okul yönetimi tarafından işe giriş-çıkış saatleri ve şubat ayının 28 gün oluşu gerekçe olarak gösterildi. Konuya ilişkin çok sayıda medya organı haber yaptı. 

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi de bunlardan biriydi. 

Gazetede “Aydın Üniversitesi’nde ‘Şubat 28’ krizi: Yüzlerce akademisyenin maaşları kesildi” başlığıyla bir haber yayımlandı. Haberde, akademisyenlerin maaşlarında 15 bin ila 35 bin TL arasında kesinti yapıldığı iddia edildi. Ancak söz konusu haberin yaklaşık 12 saat sonra hem internet sitesinden hem de İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ilişkin sosyal medya paylaşımlarından kaldırıldığı görüldü. Haberin neden kaldırıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken kararın bir baskı sonucu alınıp alınmadığı bilinmiyor. 

Konuya ilişkin ayrıntıları öğrenmek için ulaştığımız Aydın Üniversitesi kaynakları Yeni Şafak’ın önce yayımlayıp sonra kaldırdığı haberi doğruladı. Edindiğimiz bilgilere göre şubat ayı maaşlarının birçok akademisyenin hesabına eksik yatırıldığı ve kesintilerin özellikle araştırma görevlilerini etkilediği belirtildi.

Üniversite kaynakları, kesintilerin gerekçesine ilişkin akademisyenlere net bir açıklama yapılmadığını, maaşlarıyla ilgili bilgi almak isteyen akademisyenlerin ise Personel Daire Başkanlığı’na başvurduğunu aktardı.

Kaynaklar, yetkililerle görüşmek isteyen akademisyenlerin karşısına özel güvenlik birimlerinin (ÖGB) çıkarıldığını öne sürdü.

“MESAİ EKSİĞİ” GEREKÇESİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre personel dairesi yetkilileriyle görüşen çalışanlara kesintilerin “mesai saatlerine uyulmaması” gerekçesiyle yapıldığı ifade edildi.  Cumhuriyet’in ulaştığı bilgiye göre uygulama “Mesai sabah 08.00’de başlıyor. Kampüse 08.30’da giriş yapılması durumunda bu süre ‘eksik mesai’ olarak kaydediliyor. Bu eksik saatler ay boyunca toplanarak gün hesabına çevriliyor ve ardından ‘eksik çalışılan gün’ gerekçesiyle maaştan kesinti yapılıyor” diye savunuldu. 

Bir başka iddiaya göre akademisyenlerin bazılarına da yönetim tarafından “Şubat ayının 28 gün olması nedeniyle oluşan hesaplama farkı” diye gerekçe sunuldu. Bu durumun iş hukuku mevzuatına aykırı olduğu dile getiriliyor. Akademik personel ise akademik çalışma düzeninde klasik ofis mesaisi bulunmadığını belirterek bu gerekçeye tepki gösteriyor.

“İLK KEZ KARŞILAŞTIK”

Cumhuriyet’in ulaştığı üniversitede uzun süredir görev yapan bazı araştırma görevlileri, söz konusu uygulamayla daha önce hiç karşılaşmadıklarını belirterek  uygulamanın herhangi bir duyuru yapılmadan hayata geçirildiği ifade edildi.

“SGK PRİMLERİ DE ETKİLENEBİLİR” KAYGISI

Bazı akademisyenler, kesintilerin yalnızca maaşla sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekerek bazı günlerin “çalışılmamış gün” olarak gösterilmesi halinde SGK primlerinin de eksik yatırılabileceği yönünde kaygıları dile getiriliyor olduğunu belirtti.

İlgili Konular: #Akademisyen #İstanbul Aydın Üniversitesi #maaş kesintisi

İlgili Haberler

Erdoğan gelecek diye kampüs kapatılmıştı... Boğaziçi'nde gözaltına alınan 2 öğrenci için karar verildi!
Erdoğan gelecek diye kampüs kapatılmıştı... Boğaziçi'nde gözaltına alınan 2 öğrenci için karar verildi! Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nde dün gözaltına alınan 2 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Her 2 öğrenci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Erdoğan' önlemleri... Öğrencilerin kampüse girişine izin verilmedi: Gözaltılar var!
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Erdoğan' önlemleri... Öğrencilerin kampüse girişine izin verilmedi: Gözaltılar var! Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti kapsamında sert güvenlik önlemleri alındı. Edinilen bilgilere göre Hisarüstü kampüsü çevresinde üst aramaları yapıldı. Öğrenciler, Kuzey Kampüs’e ulaşana kadar üç kez arandıklarını belirtirken, taşıdıkları pankart gerekçe gösterilerek Kuzey giriş kapısı önünde en az 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.