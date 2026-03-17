CHP lideri Özel, kurmaylarıyla 19 Mart sonrası planlamayı konuştu: CHP İstanbul’dan çekilmiyor

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan sürecin 1 yıllık değerlendirmesi, bu kapsamda 18 Mart’ta İstanbul’da yapılacak miting ve sonrasında CHP’nin devam ettireceği eylemler ele alındı.

İmamoğlu tutuklandığından bu yana her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde ve her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde miting yaptıklarını anımsatan CHP kurmayları, il mitinglerinin devam edeceğini belirtti. Partinin İstanbul’da da kalmaya devam edeceğini aktaran kurmaylar “İlk olarak dava boyunca Silivri’de olmaya devam edeceğiz. Orada oluşturduğumuz dayanışma merkezinde her gün kamuoyuyla paylaşacağımız şeyler olacak. Çünkü her gün davada ayrı bir baskıyla karşılaşıyoruz. Davanın canlı yayınından kaçıyorlar, içeriden haber paylaşılmasını zorlaştırıyorlar. Buna karşı gerçeklerin duyulması için burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖZEL SAHADA OLACAK

Bunun yanında İstanbul’daki mitinglerin de belli zamanlarda devam edeceğini söyleyen partililer “Ama bunun yanında genel başkanımız daha çok esnaf ziyareti, pazar gezileri, sokak buluşmaları yapacak. İstanbul’da belediyelerimizin tamamladığı çalışmaların açılışlarını yapacak. Sokak sokak İstanbul’da olacağız. Adayımıza ve arkadaşlarımıza sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. İl gezilerinde de saha ziyaretleri olacağını kaydeden kurmaylar “Tamamlanan bir parti programımız ve buna göre hazırladığımız 90 öncelikli vaadimiz vardı. Bunun tanıtımını yaptık. Örgütlere bununla ilgili gerekli bilgilendirme yapıldı. Onlar da bundan sonraki süreçte sahada CHP’nin iktidarda neler yapacağını anlatacak. Yani sadece mücadele etmeyeceğiz. Kendi iktidar programımızı da halka anlatacağız” diye konuştu. Parti örgütlerinin de şu an kendi içinde yaptıkları toplantılarla bu saha çalışmalarına hazırlandığı öğrenildi.

‘250 MİLYAR DOLARLIK BİR ZARAR’

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında İmamoğlu’nun tutukluluğunun ekonomik maliyetine ilişkin “Kur şoku, kaçan yatırımlar derken uzmanlar 250 milyar dolarlık bir zarar hesaplıyor. Bir kişinin siyasi bekası uğuruna milyarlarca dolarlık kayıp yaşıyoruz” dedi. İBB Davası’na getirilen yeni kısıtlamalar sorulan Emre “Mahkemeler herkese açıktır. Bir düzeni vardır. Gördüğümüz aleni hukuksuzluklara itiraz ediyoruz. HSK’ye çağrıda bulunuyorum: Bari gelin görün şurayı. Bu yargılama böyle nasıl bitecek?” tepkisini gösterdi.

CHP lideri Özel’in geçen hafta Bülent Arınç ile yaptığı görüşme sonrası “iktidar ile pazarlık” iddiasına yanıt veren Emre “İki hemşehirlinin görüşmesi. Öyle olsa gizli tutulur. CHP tarihinin en ağır saldırıları altında. Bu nasıl pazarlık ki her gün operasyonlar oluyor? Gerçeği yansıtmayan şeyler” dedi.