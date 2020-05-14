Barcelona Delaney ile yollarını ayırdı
Amerikalı Delaney Barcelona’dan ayrıldı.
İspanyol ekibi Barcelona, 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek ABD’li basketbolcu Malcolm Delaney ile yollarını ayırdığını açıkladı
Barcelona’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD’li basketbolcu Malcolm Delaney’in sözleşmesinin karşılıkla anlaşarak feshedildi belirtildi. Delaney’in 30 Haziran 2020’de sözleşmesi sona erecekti. Barca emeklerinden dolayı başarılı basketbolcuya teşekkür etti. Barcelona ile bu sezon THY Euroleague’de 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 10.2 sayı, 4.8 asist ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
Video Haberler
- Kenan İmirzalıoğlu'ndan babalık itirafı!
- İşe giden kadın çığlıklar atarak yardım istedi!
- Üzgünüz ama çözümsüz bir iş değil; hızlıca çözeceğiz!
- Koronavirüs savaşçısı hemşirenin 1 günü kamaerada
- Habertürk canlı yayınında zor anlar!
- Yemek servisi için robotlar devrede
- Para virüs bulaştırır mı? Uzmanından açıklama
- Büyük dikkatsizlik! O anları böyle kaydetti
- Yer: Adana... 14 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı
- Ceza yazılmaması için annesiyle beraber dil döktü