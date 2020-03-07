Barcelona üç puanı tek golle aldı
Barcelona: 1 - Real Sociedad: 0
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Barcelona, sahasında Real Sociedad'ı 1-0 yendi.
Son dönemlerde iyi futboluyla öne çıkan ve Kral Kupası'nda finale kalan Real Sociedad karşısında çok zorlanan Barcelona, 81. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle galibiyeti aldı.
Puanını 58'e yükselten Barcelona, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.
La Liga'da 56 puanla ikinci sırada olan Real Madrid, yarın deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Muhterem Nur'un manevi oğlundan açıklama
- 'Kazanan hep kadın olur'
- Malatya takıldı, taraftar başkanla kapıştı
- 15 yaşındaki kızı 20 kişi öldüresiye dövdü!
- KKTC'de kapı eylemi!
- CNN Türk'te ortaya atılan iddiaya CHP'den yanıt!
- Rahipler kilisede böyle kavga etti
- Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada
- İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
- Tuvalet kağıdı için birbirlerine girdiler!