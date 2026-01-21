Davos’ta akşam yemeği krizi: ABD eleştirdi Lagarde masayı terk etti!

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos’ta düzenlenen toplantıları sırasında ABD ile Avrupa arasındaki ekonomik görüş ayrılıkları diplomatik gerilime dönüştü. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Avrupa’nın rekabet gücüne yönelik eleştirilerinin ardından, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde’ın özel bir akşam yemeğini terk ettiği öğrenildi.

ELEŞTİRİLER ENERJİ POLİTİKALARINA ODAKLANDI

Edinilen bilgilere göre gerginlik, Lutnick’in Avrupa’nın enerji politikaları ve küresel pazardaki konumuna ilişkin sert ifadeler kullanmasıyla arttı. Konuşma sırasında Avrupa’nın ekonomik stratejilerine yönelik eleştirilerin dozunun yükselmesi, toplantıya katılan isimler arasında da farklı tepkilere yol açtı.

DAVOS’TA SİYASİ MESAJ MI VERİLDİ?

Zirve kulislerinde konuşan bazı kaynaklar, Lutnick’in çıkışını Avrupalı liderlerin hafta boyunca Davos’ta yaptıkları "birlik ve finansal güç" vurgulu açıklamalara bir yanıt olarak değerlendirdi. Lagarde’ın eleştiriler karşısında masadan kalkmasının, ABD ile Avrupa arasındaki ekonomik ve siyasi gerilimin sembolik bir yansıması olduğu yorumları yapıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan gelişmenin ardından Avrupa Merkez Bankası konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in ofisi de konuya ilişkin henüz herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Olay, Davos’ta transatlantik ilişkilerde artan görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.