Barış Pehlivan tutuklandı!

06 Mart 2020 Cuma, 10:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun başlattığı soruşturma kapsamında, OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savcılığın daveti üzerine dün avukatlarıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Pehlivan, adliye önünde yaptığı açıklamada Odatv'ye getirilen erişim engeline ve Barış Terkoğlu'nun sabaha karşı evinden gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Pehlivan, “Barış Terkoğlu ve biz 19 ay Silivri cezaevinde tutuklu kaldık ve o duvarları aşıp çıktık gazeteciliğe devam ettik. Biz 2011 Türkiye’sinde bunları yaşarken Odatv kapatılmadı. FETÖ, Odatv’yi kapatmadı. Ama bugünün hükümeti, bugünün devlet erkleri Odatv’yi kapattı. Ben şu an BTK’nın idari tedbir ve geçici olarak kapattığı iddiasıyla okuruna ulaşamayan Odatv’nin yayın yönetmeniyim. Burada Barış’ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım. Onun için çağırdılar. İfadeye vermeye geldim. Bana yapılan usulün aynısı Barış Terkoğlu’na da yapılabilirdi. Tıpkı Fettullahçılar gibi sabahın dördünde o eve polis gitmeyebilirdi” diye konuştu.

‘GAZETECİLİK YAPTIĞIM İÇİN KARŞINIZDAYIM’

Pehlivan, daha sonra savcıya ifade verdi. Pehlivan, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Pehlivan burada mahkeme heyetine teşekkür ederek, “Sayenizde bugün bir kutlama yaptık. Bugün fetullahçı gladyonun yıkımının en önemli bir yıldönümden birisini kutladık. Bundan 9 yıl kadar önce buradaki avukatlarla birlikte bu adliyede toplanmıştık. Çünkü Odatv davasının İkinci dalgası yapılmıştı. Hakim savcı koltuklarında oturan teröristleri yıkmak İçin biz haberler yapmıştık. Benim İçin bu anlamda bu durum bir dejavudur. Biz nasıl ki bundan 9 yıl önce sadece gazetecilik yaptığım İçin tutuklandıysam, Şu anda da gazetecilik yaptığım için karşınızdayım” dedi.

‘İKİ SAVCI DA AYNI SUÇU İŞLEMİŞTİR’

O zamanlarda da herkes başını kuma gömerken Fetullahçı gladyoların koltuklarda oturduğunu söyleyen Pehlivan şöyle devam etti: "Şu anda da başkalarının oturduğunu söyleyen bir gazeteciyim, Sizin şahsınıza değil ancak ben 2020 Türkiye’sinden adalet beklemeyen bir gazeteciyim. Vereceğiniz kararın benim burada yapacağım savunmaya göre değişmeyeceğini bilen bir gazeteciyim. Bu soruşturmayı yürüten bildiğim kadarıyla iki savcımız vardır. İki sayın savcı da yakın zamanda bir iddianameye imza attılar. Bu iddianamede 7 Şubat MİT kumpası iddianamesiydi. Bu İddianamede müşteki olarak mit mensupları vardı. Bu İddianamede o mit mensuplarının İsim, soy isimleri ve diğer ailevi ve kişisel bilgileri vardı ve bu kamuya açıktı. Söz konusu 2 savcı da aynı Suçu İşlemişlerdir”

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği Pehlivan' ın 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Pehlivan’ı destek için adliyeye babası Turgut Pehlivan, CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Turan Aydoğan, HDP milletvekili Ahmet Şık ve CHP İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul geldi.