Barışların tutukluluk haline bir itiraz daha

08 Nisan 2020 Çarşamba, 20:36

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile ilgili 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin geçen hafta avukatlarına haber vermeden aldığı “tutukluluk halinin devamı” kararına bir itiraz da avukat Celal Ülgen’den geldi. 11. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sunulan 33 sayfalık dilekçede; Terkoğlu ve Pehlivan’a yöneltilen suçlamanın, MİT Yasası’nda yapılan değişiklikle güncellenen suçların kapsamına girmediğine ve İnternet Kanunu olarak bilinen 5651 sayılı kanunun 5. Maddesinde yer alan “yer sağlayıcının içeriği denetleme yükümlülüğünün bulunmadığını” ibaresine dikkat çekildi.

“MİT YASASINDA BÖYLE BİR SUÇ YOK”

Ülgen dilekçesinde, Terkoğlu ve Pehlivan’ın suçlandığı haberin; konuya dair MİT Kanununda belirtilen “MİT görev ve faaliyetleri ile görevlilerine ilişkin bilgi ve belgelerin temini, açıklanması yayını ve sahte olarak üretilmesi başka bir ülke lehine siyasi ve askeri casusluk maksadıyla kullanılması ile MİT’in görev ve yetkilerinin kullanılmasını engelleyenlere ve istenilen bilgi ve belgeleri vermeme” suçlarının hiçbirinin kapsamına girmediğini belirtti.

“DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMUYOR”

Ülgen ayrıca, 5651 sayılı kanunun 5. Maddesinde yer alan “yer sağlayıcının yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığı” ibaresinin de altını çizdi. Yasa maddelerinin açıklığına karşın yapılan tutuklamanın "hukuk faciası" olarak nitelendirildiği dilekçede tahliye talebinde bulunuldu. Tutukluluk halinin devamı kararına, Celal Ülgen'den önce Terkoğlu ve Pehlivan'ın avukatları Hüseyin Ersöz, Yiğit Kazım Akalın ve Serkan Günel de itirazda bulunmuştu.