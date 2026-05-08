GÜNDEMAR son anketi paylaştı... Erdoğan'ı üzecek sonuç: CHP birinci parti, ikinci turda muhalefet adayları önde

GÜNDEMAR Araştırma’nın 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında 2 bin 250 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması’na göre, kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 36,10 ile birinci parti konumunu koruyor.

AKP yüzde 28,56 ile ikinci sırada yer alırken; DEM Parti yüzde 8,61, MHP yüzde 7,40, İYİ Parti yüzde 5,19, Zafer Partisi yüzde 5,03, Diğer Partiler yüzde 3,16, Anahtar Parti yüzde 3,12, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,01 ve TİP yüzde 0,82 oranında destek alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENARYOLARINDA MUHALEFET ÖNDE

Araştırma sonuçları, olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı senaryolarında da muhalefet adaylarının tamamının Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde olduğunu ortaya koyuyor.

Ekrem İmamoğlu - Recep Tayyip Erdoğan:

· Ekrem İmamoğlu: %57,35

· Recep Tayyip Erdoğan: %42,65

· Fark: +14,70 puan

Mansur Yavaş - Recep Tayyip Erdoğan:

· Mansur Yavaş: %57,83

· Recep Tayyip Erdoğan: %42,17

· Fark: +15,66 puan

Özgür Özel - Recep Tayyip Erdoğan:

· Özgür Özel: %52,99

· Recep Tayyip Erdoğan: %47,01

· Fark: +5,98 puan

"MUHALEFET ADAYLARI, ERDOĞAN KARŞISINDA FARKLI DÜZEYLERDE AVANTAJ SAĞLIYOR"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Tamer Bolat, milletvekili seçiminde ana dengenin korunduğunu, cumhurbaşkanlığı senaryolarında ise muhalefet adaylarının farklı düzeylerde avantaj sağladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Milletvekili seçimi eğilimleri, CHP’nin birinci parti konumunu koruduğunu, AK Parti’nin ise siyasal rekabetin ana aktörlerinden biri olmayı sürdürdüğünü göstermektedir. Bu tablo, seçmen davranışında ani ve büyük bir kopuştan ziyade, mevcut siyasal bloklaşmanın ve parti tercihlerindeki yerleşik eğilimlerin devam ettiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte cumhurbaşkanlığı ikinci tur senaryoları, muhalefet adaylarının Recep Tayyip Erdoğan karşısında farklı düzeylerde avantaj sağladığını ortaya koymaktadır.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu senaryolarında fark daha belirgin görünürken, Özgür Özel senaryosunda yarışın daha dar bir aralıkta şekillendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla muhalefetin genel olarak ikinci turda avantajlı bir görünüm sunduğu, ancak bu avantajın aday profiline göre değiştiği görülmektedir. Nisan 2026 bulguları, siyasette dengenin sürdüğünü; ancak cumhurbaşkanlığı yarışında aday tercihinin seçmen davranışını belirgin biçimde etkileyebilecek kritik bir değişken olduğunu göstermektedir.”