Afife Tiyatro Ödülleri'ndeki ödülünü tutuklu Can Atalay’a ithaf etti

Bu akşam düzenlenen 28. Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde, Pınar Yıldırım; Monologlar Müzesi ‘Pavyon’ oyunundaki performansıyla “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazandı.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise yaptığı konuşma oldu. Yıldırım, ödülünü tutuklu bulunan avukat ve milletvekili Can Atalay’a ithaf etti.

Sahnedeki konuşması salonda uzun süre alkışlandı.