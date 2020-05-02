Başbakan Conte parayı denkleştiremedik dedi, halktan özür diledi

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:04

Koronavirüs nedeniyle dünyanın en uzun süreli ekonomik faaliyet sınırlamasının gerçekleştirildiği İtalya'da, ticari hayat Pazartesi günü itibariyle tekrar işlemeye başlayacak ve iki aylık sınırlamanın yeni bir salgın dalgasından kaçınmak için yeterli olup olmadığı anlaşılacak.

Akdeniz ülkesindeki ölüm bilançosu resmi olarak 27 bin 967'ye ulaşmış durumda ve Amerika’nın ardından ikinci sırada geliyor. Son verilere göre, günlük vaka oranları Mart ayının sonlarında görülen seviyelere geri döndüğü de görülmekte.

İtalya'da uygulanan karantina sürecinin uzunluğu, İtalyan ekonomisinin dahil olduğu Avro Bölgesi'nde yaşanan ortalama daralmaya kıyasla çok daha keskin bir daralma yaşayacağı anlamına da geliyor.

İş gücünün yarısının devlet desteğine güvendiği ülkede, Cuma günü Corriere della Sera'da yayınlanan bir ankette, aynı sayıda çalışanın da işini kaybetmekten korktuğu sonucu gözler önüne serildi.

Başbakan Antonio Conte, hükümetinin geçim mücadelesi veren ailelere ve iş yerlerine tahsis edilen 50 milyar €'dan (yaklaşık 55 milyar $) fazla yardımı ulaştırmakta geciktiğini kendisi de itiraf etti.

Conte, Facebook paylaşımında "Ödemelerde bazı gecikmeler oldu ve olmaya da devam ediyor." ifadeleri kullandı.

Conte, "Hükümet adına özür diledim ve ödemelerin ve gereken finansmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için uğraşlarımızın devam edeceğini garanti ediyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan hükümeti, ekonominin bu yıl yaklaşık yüzde sekiz küçülmesini öngörürken, IMF ise ülkenin ekonomik küçülme oranını yüzde 9,1’den biraz daha az olarak öngörüyor.

Ancak Conte, Perşembe günü, virüs tekrar yayılmaya başlarsa ve daha fazla sınırlama önlemine ihtiyaç duyulursa, düşüşün yüzde 10'a ulaşabileceği konusunda da uyardı.

Sağlık Bakanlığı, virüsün tekrar yayılması ihtimaline karşı ne zaman alarm verileceğini belirlemek için bir dizi kriter üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kriterler arasında bulaşma oranlarının hastaneler üzerinde dayanılmaz bir yük getirip getirmeyeceği ile bölgelerin vakaları takip etmek için yeterli test ve gereken diğer araçlara sahip olup olmadığı da dahil ediliyor.

Conte hükümetinin, vaka oranlarının artması durumunda ulusal ölçekli bir sınırlamadan ziyade sadece yerel merkezli sınırlamaları yeniden ele almayı düşündüğü bildiriliyor.

Hastalık, özellikle ülkenin toplam ekonomik üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren üç bölgede yayıldığı için İtalyan ekonomisine oldukça zarar vermiştir.

Conte, vatandaşlarına; acılarını da, korkularını da anladıklarını söyledi:

"Çoğu insanımız, bu krizde iş yeri kapatmaları ve işleri ile ilgili riskler nedeniyle kaygı ve endişe yaşıyorlar. Bazılarının bana gönderdiği mektupları okudum, kendimi onların yerine koyuyor ve hissettiklerinin ne kadar ağır olduğunu da yürekten hissediyorum."

Conte, kısıtlamalar hafifletildikten sonra, katı sosyal mesafe tedbirlerine sıkı sıkıya uyulduğu takdirde, tüm bu acıların geçeceğini de vurguladı.

Dört milyon İtalyan'ın "alınan ilk sonuçlara göre" Pazartesi günü işlerine geri döneceklerini de sözlerine ekledi.

İtalya, ilerleyen haftalarda hastalığın gittikçe hafiflediğini, Mayıs boyunca da her şeyin kademeli olarak yeniden açıldığını görecek.

Conte, Basilicata'nın güneyindeki bir berberle yaptığı sohbette "Virüs bulaşma risklerini en aza indirgersek ve güvenlik önlemlerine de riayet edersek, birçok müşterin saç kesimlerini korkmadan tekrar yaptırmaya geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

1 Haziran tarihinde, İtalyanlara yaklaşık üç aylık sınırlama sürecinden sonra ilk kez kuaför salonlarında saç kesimi yaptırmalarına izin verilecek.





Birgün