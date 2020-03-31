Basın açıklaması yapmak isteyen sağlıkçılara gözaltı
Sağlık emekçileri koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınması için Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak polis tarafından engellendi, 5 kişi gözaltına alındı.
Sağlık emekçileri Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Maske ve eldiven takılarak sağlık önlemle alınırken, sosyal mesafe de korundu. Ancak polis Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ni gerekçe olarak göstererek açıklamalı engelledi ve sağlık emekçilerini hastane içine soktu. Bu sırada küçük çaplı bir arbede yaşandı ve bir kişi polis memurları tarafından gözaltına alınmak istendi. Emniyet amirinin uyarısıyla gözaltına alınmak istenen kişi bırakıldı.
İlerleyen dakikalarda gerginlik arttı ve 5 kişi gözaltına alındı.
Hastane önüne 2 otobüs çevik kuvvet hastane çevresinde konuşlandırıldı. Polis amiri memurları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. Polisler maske ve eldiven taktı.
Açıklamada koronavirüse karşı tıbbi sekreter, hasta bakici, temizlik personelleri gibi taşeron işçi kadrosundakilerinde taleplerinin karşılanması istenecekti.
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