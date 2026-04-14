Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü belirtilen ve ismi henüz belirlenemeyen öğrenci pompalı tüfekle saldırı düzenledi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre; 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: '16 KİŞİ YARALANDI'

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır.

Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

VALİ DUYURDU: 'SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ'

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu aktarıldı.

Vali Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 2007 doğumlu olduğunu ve daha önce aynı okulda öğrenci olduğunu, açık öğretim kaydının bulunduğunu açıkladı.

Şıldak, şahsın polis ekipleri tarafından sıkıştırıldığını ve olayın ardından intihar ettiğini belirtti.

CAMDAN ATLADILAR

Yaralı öğrencilerin bazılarının silahlı saldırıdan kaçmak için camdan atladığı öğrenilirken, güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

Öğrencilerin saldırıdan kaçış anları ise, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

