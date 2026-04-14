Tahliye edilmişti: İBB'nin 44 yıllık zabıta müdürü Nazan Başelli görevine döndü

İBB Davası'nda verilen ara kararla tahliye edilen İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, düzenlenen törenle görevini devraldı.

Törene, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Recep Korkut ve Remzi Albayrak ile Zabıta Dairesi Başkanı Metin Alper de katıldı.

Başelli, mesai arkadaşları tarafından alkış ve çiçeklerle karşılandı.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

338 gün sonra yeniden görevinin başına geçmenin gururunu yaşayan Başelli, törende yaptığı konuşmada liyakat ve adalet vurgusu yaptı:

“Bu kurumun kapısından ilk gün nasıl bir inanç ve azimle girdiysem, son bir yıl ve bugün de benim nezdimde farksızdır. Alnım ak, başım dik, vicdanım hiçbir lekeyle gölgelenmeden, huzur doluyum. Bugün bedenen sizin yanınızda olsam da, kalbim Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Silivri Cezaevi’nde özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen tüm arkadaşlarımladır. En kısa sürede onların da özgürlüklerine kavuşacaklarına kalben inanıyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha inançlı ve daha kararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Başelli, törenin ardından mesaisine yeniden başladı.