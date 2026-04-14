Erken emeklilik yolunda dev adım: Beklenen düzenleme kapıda

Bağ-Kur kapsamında çalışan esnaf ve çiftçilerin emeklilik için tamamlaması gereken prim gün sayısında indirime gidilmesi yönünde çalışma yapıldığı belirtiliyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde Bağ-Kur sigortalılarının SSK’lilerle aynı prim gün şartına çekilmesi planlanıyor.

PRİM GÜNÜNDE 1.800 GÜNLÜK İNDİRİM GÜNDEMDE

Mevcut sistemde Bağ-Kur’luların emeklilik için 9.000 prim gününü doldurması gerekiyor. Üzerinde çalışılan düzenleme ile bu sürenin 7.200 güne düşürülmesi hedefleniyor.

Bu değişikliğin yaklaşık 1 milyon sigortalıyı ilgilendirdiği ve uygun şartları sağlayanların 5 yıl daha erken emekli olabilmesine imkân tanıyabileceği ifade ediliyor.

YAŞ VE SİGORTALILIK ŞARTLARI KORUNACAK

Hazırlanan düzenleme yalnızca prim gün sayısını kapsıyor. Yaş ve sigortalılık süresi şartlarında değişiklik öngörülmüyor.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanlar için:

Kadınlarda emeklilik yaşı: 58

58 Erkeklerde emeklilik yaşı: 60

60 Sigortalılık süresi: 25 yıl

şartlarının devam etmesi bekleniyor.

2008 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN OLASI ETKİ

1 Mayıs 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için mevcut 9.000 gün şartı uygulanmaya devam ediyor. Ancak düzenlemenin kapsamının genişletilmesi durumunda bu grubun da 7.200 gün üzerinden değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Yaş kriterinde ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

DÜZENLEME HENÜZ YASALAŞMADI

Söz konusu çalışma henüz resmiyet kazanmış değil. Küçük esnaf ve çiftçiler tarafından yakından takip edilen düzenlemenin, önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelmesi ve detaylarının netleşmesi bekleniyor.