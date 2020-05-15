Başkan Cengiz hastaneden çıktı, Galatasaray'a mesaj verdi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında yurttaşların ilgisi ile karşılaşan Cengiz'in destek almaksızın aracına bindiği görüldü.
Mustafa Cengiz,"Komadan çıktığımdan beri her şey kontrolüm altında" ifadesini de kullandı.
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