Başkan Cengiz hastaneden çıktı, Galatasaray'a mesaj verdi

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:23

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında yurttaşların ilgisi ile karşılaşan Cengiz'in destek almaksızın aracına bindiği görüldü.



Mustafa Cengiz,"Komadan çıktığımdan beri her şey kontrolüm altında" ifadesini de kullandı.

