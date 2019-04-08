Ali Muhammed imzayı attı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncusu Ali Muhammed'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ali Muhammed'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonundan itibaren forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertli formayla THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3 dörtlü final ve bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.