Orlando ve Brooklyn'den sürpriz

NBA'de sabırsızlıkla beklenen play-off dün oynanan maçlarla start aldı. Gecenin ilk maçında Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers'a konuk oldu. Maçın başından itibaren oyunda üstünlüğünü koruyan Nets, karşılaşmayı 111-102 kazandı. Nets'te D'Angelo Russell 26, Caris LeVert 23 sayıyla galibiyetin mimarları oldular. Philadelphia'daysa Jimmy Butler'ın 36 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. 76ers'ın yıldız ismi Ben Simmons 2/7 saha içi isabetiyle 4 sayıyla oynayarak çok kötü bir maç geçirdi ve seyriciler tarafından protesto edildi.



Gecenin ikinci maçında Orlando Magic büyük bir sürprize imza attı. Toronto Raptors'a konuk olan Orlando, mücadeleyi 104-101 kazandı. Dj Augustin 25 sayı ve 8 asistle maçın adamı oldu. Raptors'ta ise Pascal Siakam 24 sayı 9 ribaundla oynadı.



Batı Konferansı'nda ise normal sezonu birinci bitiren Golden State, 8. sırada bitiren Los Angeles Clippers'ı ağırladı. Warriors maçı rahat şekilde 121-104 kazandı. Stephen Curry attığı 8 üçlükle NBA tarihinin playofflarda en çok üçlük atan oyuncusu oldu. 30 yaşındaki oyuncu, maçta da 38 sayı 15 ribaund ve 7 asistle oynadı.



Günün son maçında Denver Nuggets, San Antonio Spurs'ü ağırladı. Son anları büyük heyecana sahne olan maçı Spurs 101-96 kazanmayı bildi. DeMar DeRozan 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Nikola Jokic 10 sayı, 14 ribaund ve 14 asistle 'Triple-Double' yaptı.