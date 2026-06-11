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Erdoğan'ın masasındaki 'yeni parti' anketi ortaya çıktı: Şaşırtan sonuç...

Erdoğan'ın masasındaki 'yeni parti' anketi ortaya çıktı: Şaşırtan sonuç...

11.06.2026 10:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan'ın masasındaki 'yeni parti' anketi ortaya çıktı: Şaşırtan sonuç...

'Mutlak butlan' kararının ardından kritik bir ayrışma yaşayan CHP ile ilgili iki araştırma raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geldiği belirtildi. 'Bölünmüş CHP' senaryosunda AKP'nin, Özgür Özel’in kuracağı muhtemel yeni parti ile kafa kafaya çıktığı; bir başka senaryoda ise, AKP'nin yeni kurulacak partinin 2 puan önünde olduğu kaydedildi.
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Mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanması ve CHP'deki ayrışmanın yankıları sürerken, dikkat çeken bir araştırma sonucu paylaşıldı.

Veri Analisti Murat Kızılboğa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelmesi beklenen 3 kritik araştırma raporundan ikisinin teslim edildiğini aktardı.

KAFA KAFAYA ÇIKIYOR

Kızılboğa, 'bölünmüş CHP' senaryosunda AKP'nin, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kuracağı muhtemel yeni parti ile kafa kafaya çıktığını aktardı. İkinci araştırmada ise, AKP'nin yeni kurulacak partinin 2 puan önünde olduğu belirtildi.

CHP, KILIÇDAROĞLU İLE BARAJ ALTINDA KALIYOR

Murat Kızılboğa "Ancak en çok şaşırtan durum bu değil" diyerek, şu ayrıntıyı da paylaştı:

"Kılıçdaroğlu’nun liderliğindeki CHP seçim barajının bir hayli altında kalması şok etkisi yaratmış."

ÜÇÜNCÜ ARAŞTIRMA DA YOLDA

Öte yandan Kızılboğa, üçüncü araştırmanın da 2 gün için Erdoğan’a sunulacağına dikkat çekti.

İlgili Konular: #CHP #Recep Tayyip Erdoğan #ANKET

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