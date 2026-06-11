28 üye CHP PM'den istifa etti... Özel cephesiden ilk açıklama! Zeynel Emre: 'Artık kurultay dışında hiçbir işlem yapamazlar!'

Özgür Özel'i destekleyen Parti Meclisi üyeleri, PM'den istifa etme kararı aldı. Kararın ardından seçilmiş Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre açıklama yaptı.

Emre’nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"-Biliyorsunuz CHP olarak büyük bir kumpasın içeisindeyiz. Partimizin kurumsal kimliğine yönelik saray odaklı bir kesim tarafından bir butlan kararı verildi. Bu karara göre 25 temmuz 2020 tarihli kurutlay kararı seçildi. Şüphesiz bu Türk siyasi tarihinin en büyük krizlerinden biridir. Biz bu karardan sonra gerçekten çok iyi niyetli bir şekilde partimizi bu krizden nasıl çıkarabileceğimizi düşündük. Bugün gerçekleşecek parti meclisi toplantısına katılma kararı almıştık. 'Gidelim oraya çoğunluk bizi ve oraya milyınlarca CHP'lin üzüntüsünü karamsarlığını ve bunun olası sonuçlarını bir kez daha yüz yüze anlatıp bir olağanüstü kurultay kararı aldıralım' diye düşündük. Ancak dün 9 arkadaşımızın yetkisiz şekilde disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

-Biz istersek zaten istifalarla zaten düşürürüz PM'yi. Bunun için yeterli sayı 17. 60 PM üyesi seçildi, 15 yedeği. 6 yıl boyunca gerek istifalar başka görevlendirmeler nedeniyle 75 sayısı 57'lere kadar düştü. Tüzüğümüzün 24. maddesi 3. fıkrası PM üçte ikinin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır der. 17 kişinin istifası lazım, şu ana kadar 28 isim istifa etti. 10'a yakın arkadaşımız da bizimle aynı fikirde ve toplantıya gitti.

-Parti maddesinde 'butlan olursa' diye bir istisna yok. Bu noktadan sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir karar alamazlar. O nedenle bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün. Çünkü bugün Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren herkesin 3 tane bel bağladığı yapı vardır. Birincisi CHP öncülüğündeki 'toplumsal muhalefettir' bu büyük bir umut ve cesaret taşımaktadır. 2.si az sayıda cesurca mücadele eden basın mensuplarıdır. 3.sü'de bu ülkede cesaretle yanlışa itiraz eden STK'lardır. Biz tamamen totaliter bir rejiime geçmediysek bu madde sayesindedir.

-Buradan bu ifade ettiğimiz gerçekler karşısında Yargıtay'a da son bir kez sesleniyoruz. Bir an evvel bu dosyayla alakalı karar verin."