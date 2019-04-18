Ersan’lı Milwaukee, Detroit’i yine devirdi

NBA Play-Off ilk tur ikinci maçında Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Detroit Pistons’ı 120-99 yenerek seride 2-0 öne geçti. Ersan maçı 3 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile tamamladı.NBA’de Play-Off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı’nı ilk sırada tamamlayan milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın takımı Milwaukee Bucks, Fiserv Forum’da mücadele ettiği Detroit Pistons’ı 120-99luk skorla mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Milwaukee’de Ersan 18 dakikada süre aldığı maçta 3 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile oynarken, Eric Bledsoe 27 sayı, 6 asist ve Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti. Detroit’te ise Luke Kennard 19 sayı, 4 ribaund ve Andre Drummond 18 sayı, 16 ribaund ile oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.Serinin 3 ve 4. maçları Detroit Pistons’ın evi olan Little Caesars Arena’da oynanacak.NBA’de gecenin sonuçları şöyle:Batı KonferansıHouston Rockets: (2) 118 - Utah Jazz: 98 (0)Doğu KonferansıBoston Celtics: (2) 99 - Indiana Pacers: 91 (0)Milwaukee Bucks: (2) 120 - Detroit Pistons: 99 (0)(Oğuzhan Ort/İHA)